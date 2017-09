SERIOUS BLACK: Lyric Video „The Witch Of Caldwell Town“

Wer nach den beiden amtlichen Vorabsingles „Burn! Witches Burn” und „Serious Black Magic” noch Entscheidungshilfe zum Kauf des neuen SERIOUS BLACK Albums „Magic” (ab sofort erhältlich) benötigt, dem geben die Melodic Metaller um Goldkehlchen Urban Breed mit dem brandneuen Lyric Video zu „The Witch Of Caldwell Town“ einen weiteren Grund.

Was die Melodic Power Metaller SERIOUS BLACK in nicht mal drei Jahren Bandgeschichte und mit nur zwei Alben geschafft haben, ist außergewöhnlich. Die Truppe, bestehend aus Musikern, die man von Bands wie Firewind, Rhapsody, Tad Morose, Edenbridge, Visions Of Atlantis und Dreamscape kennt, hat sich direkt unter den führenden Formationen des Genres positioniert. Touren mit HammerFall und Gamma Ray ließen die Fanbase schnell wachsen und mit der ersten Headliner-Tour im September 2016 stellten SERIOUS BLACK eindrucksvoll unter Beweis, dass sie eine echte Live-Macht sind.

Beflügelt durch die durchweg euphorischen Reaktionen von Fans und Presse, erscheint mit „Magic“ Studioalbum Ende August bereits das dritte Studioalbum der Band. Und was seit jeher die Philosophie von SERIOUS BLACK war, wird hier auf die Spitze getrieben: an Ideenreichtum, musikalischer Qualität und erstklassiger Performance der Mitwirkenden ist „Magic“ kaum zu übertreffen und somit ein ganz besonderer Leckerbissen für alle Melodic Metal-Fans geworden.

Und all diese haben die Wahl zwischen der 14 Sogs starken Jewel Case CD, dem 2CD Digipak (inkl. „Live In Atlanta“ Bonus CD) und dem Ltd. „Witch Board“ Boxset, dem darüber hinaus noch mit der Unplugged CD „First Light“ ein dritter Longplayer beiliegt. Vinyl (schwarz und weiß) ist ebenfalls erhältlich. Nach Veröffentlichung von „Magic“ zieht es SERIOUS BLACK im Herbst 2017 wieder auf die Bühnen. Ihre Headlinertour (Special Guest ist Herman Frank) sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

SERIOUS BLACK auf Tour (Special Guest Herman Frank):

07.09.17 DE - Nürnberg - Hirsch

08.09.17 BE - Sint Amandsberg / Gent - Jeugdhuis Asgaard

09.09.17 NL - Weert - Bosuil

10.09.17 DE - Monheim - Sojus 7

12.09.17 UK - London - Underworld

14.09.17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

15.09.17 ES - Madrid - Caracol

16.09.17 ES - Barcelona - BÛveda

17.09.17 FR - Puget-sur-Argens - Le Rat¥s

19.09.17 IT - Milan - Legend Club

20.09.17 AT - Salzburg - Rockhouse

21.09.17 CH - Zürich - Werk 21

22.09.17 DE - Munich - Backstage

23.09.17 CZ - Zlin - Masters of Rock Cafe

24.09.17 HU - Budapest - D¸rer Kert

26.09.17 DE - Weinheim - Cafe Central

27.09.17 DE - Hamburg - Markthalle

28.09.17 DE - Oberhausen - Helvete

29.09.17 DE - Stuttgart - Club Zentral

30.09.17 DE - Berlin - Nuke Club

01.10.17 AT - Vienna - Viper Room

06.10.17 (JP) - Tokyo - Harajuko Astro Hall

07.10.17 (RU) - St. Petersburg - Opera

08.10.17 (RU) - Moscow - Moskva Hall