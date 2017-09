MASTODON enthüllen Details zur neuen EP "Cold Dark Places"

Während "Toe To Toes" aus den Recording-Sessions zum aktuellen Album "Emperor Of The Sand" stammt, wurdenn "Cold Dark Place", "North Side Star" und "Blue Walsh" bereits 2014 im Zuge der "Once More 'Round The Sun"-Sessions eingespielt.

In den Genuss einer exklusiven Instrumental-Version von "Toe To Toes" kommen Abonnenten des neu aufgelegten Magazins "Revolver": Es erscheint nicht nur mit verschiedenen Cover-Varianten mit den MASTODON-Bandmitgliedern, sondern enthält auch eine exklusive 7''-Single mit eigenem Artwork, auf der sich neben der regulären Version von "Toe To Toes" die erwähnte Instrumentalversion auf der B-Seite befindet. Das Abo kann hier abgeschlossen werden.

Trackliste:

01. North Side Star

02. Blue Walsh

03. Toe to Toes

04. Cold Dark Place

Eine Mini-Doku zum Artwork könnt ihr euch hier ansehen:

MASTODON kommen nach ihren ersten Tourterminen bereits im November wieder. Diesmal mit einem besonderen Gast: Scott Kelly von Neurosis. Fan dürfen einige noch nie live performte Songs erwarten, bei denen Scott Kelly seinen Gesang bereits auf den Alben beigesteuert hat! Hier die Termine für Deutschland:

10.11. Berlin - Huxley

14.11, Herford - Herford X

23.11. Leipzig - Haus Auense

25.11. München - Tonhalle