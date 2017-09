DAVID GILMOUR: "Live At Pompeii" kommt ins Kino

Am 13. September 2017 wird DAVID GILMOURs "Live At Pompeii" einmalig weltweit in den Kinos ausgestrahlt. UCI EVENTS zeigt deutschlandweit dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis.

Kinotickets können ab sofort gebucht werden.

Einen neuen Trailer zur Kino-Ausstrahlung könnt ihr euch hier ansehen:

45 Jahre, nachdem David Gilmour von Pink Floyd "Live At Pompeii" in dem dortigen legendären römischen Amphitheater gefilmt hat, kehrte er für zwei spektakuläre Shows dorthin zurück. Die Shows waren Teil seiner einjährigen Tour, mit der er sein Nr. 1-Album "Rattle That Lock" vorgestellt hat. Die Auftritte waren die allersten Rockkonzerte mit Publikum in dem steinernen römischen Amphitheater. An zwei Abenden stand eine Menge von jeweils 2.600 Menschen exakt dort, wo die Gladiatoren im ersten Jahrhundert n. Chr. ihre Kämpfe ausgetragen haben.

Die opulente Show umfasste Lasereffekte, Pyrotechnik und einer riesige kreisförmige Leinwand, auf der speziell dafür hergestellte Filme ausgewählte Songs ergänzen. Die Trackliste enthält Songs aus Davids gesamter Karriere ebenso wie Pink Floyd-Klassiker, darunter "One Of These Days", der einzige Song der Show, den die Band dort auch 1971 gespielt hat. Beide Konzerte enthielten auch sehr seltene Aufführungen von "The Great Gig In The Sky" vom Album "The Dark Side Of The Moon", das David nur selten als Solokünstler spielt. Dieser Konzertfilm enthält die Highlights aus beiden Shows, gefilmt in 4K vom Regisseur Gavin Elder.