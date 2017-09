FURIOUS FEW auf "Something Is Broken"-Tour 2017

Das australische Trio FURIOUS FEW ist noch einmal auf Tour und präsentiert ein Video zum titelgebenden Song "Something Is Broken".

Die Tour startet Mitte Oktober und macht folgende Halte:

FURIOUS FEW - Something Is Broken - Tour 2017

16.10.2017 - GER -Dresden, Ostpol w/ Jeffrey Lewis

18.10.2017 - GER - Töging am Inn, Silo1

20.10.2017 - CH - Zofingen, Oxil //

21.10.2017 - FR - Lyon, Le Farmer // TBA

24.10.2017 - GER - Karlsruhe, Alte Hackerei

25.10.2017 - LUX - Luxembourg, De Gudde Wellen

26.10.2017 - GER - Köln, Stereo Wonderland

27.10.2017 - GER - Darmstadt, Freibier

28.10.2017 - GER - Berlin, Internet Explorer

30.10.2017 - GER - Hamburg, AstraStube