'For the Sake of Heaviness: The History of Metal Blade Records': neuer Auszug aus dem Buch veröffentlicht

Am heutigen 29. August veröffentlichen Metal Blade Records und BMG ‘For the Sake of Heaviness: The History of Metal Blade Records’ - geschrieben von Label-Gründer und Geschäftsführer Brian Slagel gemeinsam mit Mark Eglinton inklusive Vorwort von Metallicas Lars Ulrich.

‘For the Sake of Heaviness’ rekapituliert die 35-jährige Label-geschichte und gibt tiefe Einblicke in die Entwicklung von Metal Blade vom Einmannunternehmen, das in der Garage von Slagels Mutter begann, zu einer der international führenden Heavy-Metal-Plattenfirmen.

Einen weiteren Vorgeschmack auf ‘For the Sake of Heaviness: The History of Metal Blade Records’ bekommt ihr auf AltPress.com in Form eines exklusiven Auszugs aus dem Buch.