ARTILLERY kündigen Co-Headline-Tour mit ONSLAUGHT durch Europa an

Neben 5 bis 6 Songs von "Terror Squad" werden die Dänen auch neue Songs vom aktuellen Album "Penalty By Perception" sowie einige weitere Klassiker zum Besten geben.

ARTILLERY - Thrash Till Death Tour

+ ONSLAUGHT

+ EXARSIS

+ CHRONOSPHERE

23/09 - Helvete Club - Oberhausen (DE)

24/09 - Hedon Club - Zwolle (NL)

25/09 - De Verlichte Geest - Roeselare (BE)

26/09 - Roxy Concerts - Flensburg (DE)

27/09 - Garage Deluxe - München (DE)

28/09 - Moonlight Music Hall - Diest (BE)

29/09 - Fuizenfest - Riel (NL) (ONSLAUGHT)

30/09 - Kiehool Burgum - Burgum (NL)

0 1/10 - OFF DAY

0 2/10 - Schwarzer Adler - Tannheim-Egelsee (DE)

0 3/10 - Escape Metalcorner - Vienna (AT)

0 4/10 - 7er-Club - Mannheim (DE)

0 5/10 - Musigburg - Aarburg (CH)

0 6/10 - Dada Live Club - Pavia (IT)

0 7/10 - Revolver Music Hall - Venice (IT)

0 8/10 - Borderline - Pisa (IT)

0 9/10 - Sala Utopia - Zaragoza (SP)

10/10 - OFF DAY

1 1/10 - SMAC de La Gespe - Tarbes (FR)

1 2/10 - Sala Upload - Barcelona (SP)

ARTILLERY

+ IMPALERS

1 3/10 Amager Bio - Copenhagen

03/11 Konfus - Esbjerg

04/11 Pitstop- Kolding

10/11 Ungdomshuset - Fredericia

11/11 TBA

18/11 Von Hatten - Randers

24/11 Kontrast - Herning

25/11 Sønderborghus - Sønderborg

01/12 Templet - Lyngby

02/12 TBA