CRIPPER feiern Videopremiere zu "Into The Fire"

Heute veröffentlichen CRIPPER ihre zweite Single aus dem Album - "Into The Fire" - und stellen dazu gleich noch ein fettes Video online, welches ihr euch hier ansehen könnt:



CRIPPER meinen zu dem Video: "Das Video für 'Into The Fire' ist unser 8. Musikvideo. Was machst du also als Band, um dich nicht mit Wiederholungen zu langweilen? Richtig, du reißt die Bude auf bis 11 und legst 'ne ordentliche Schippe drauf! 'Into The Fire' ist nicht nur der Track, der uns zum Titel unseres kommenden Albums ‚Follow Me: Kill!' inspirierte, sondern auch einer der Bosse des Albums sozusagen. Musik, Lyrics, Story und Performance markieren dabei einen weiteren Meilenstein in der CRIPPER Geschichte. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Freunde, die uns einmal mehr mit ihren brillanten Performances, ihrer Muskelkraft und ihren Gehirnen geholfen haben, unsere verrückten Ideen im Wahnsinn dieser Eigenproduktion umzusetzen. Wir schulden euch was!"

Die erste Single findet Ihr bei uns hier: https://www.burnyourears.de/blog/47016-cripper-der-countdown-lauft-fur-follow-me-kill.html

"Follow Me: Kill!'" ist CRIPPERs fünfte Scheibe (die sechste mit der ersten EP) und bereichert die Musik der Band um unverbrauchte, spannende Neuerungen. Gleichzeitig vergessen die Musiker nicht, woher sie kommen, sondern bleiben sich selbst treu, ohne sich gegen Weiterentwicklung zu sperren. Im Ergebnis steht ein Album, das heavy und groovig wie eh und je ist, aber auch stimmungsvolle Parts enthält, die die Band gekonnt umsetzt, um Abwechslung zu schaffen.

Trackliste von "Follow Me: Kill!'":

1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down (limited Digipak CD only)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel

CRIPPER sind:

Britta Görtz - Vocals

Christian Bröhenhorst - Gitarre

Jonathan Stenger -Gitarre

Lommer - Bass

Dennis Weber - Drums

CRIPPER live:

02/09/17 DE - Kleinwenkheim - Bonebreaker Festival

15/09/17 DE - Hannover - Subkultur (Release Show 'Follow Me: Kill!')

20/10/17 DE - Greifswald - Jugendzentrum Klex

2 1/10/17 DE - Hannover - LUX

2 2/10/17 DE - Köln - MTC

2 7/10/17 DE - Markneukirchen - Music Hall

2 8/10/17 DE - Berlin - Cassiopeia

09/12/17 DE - Andernach - JUZ Andernach

17/03/18 DE - Marsberg - Schützenhalle Marsberg