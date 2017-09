BELOW verzeichnen Ausstieg von Gitarrist Berg und stellen Live-Ersatz vor

Die Band äußert sich dazu wie folgt: "Ein 'Familienmitglied' zu verlieren ist traurig, aber wir gehen in aller Freundschaft auseinander, respektieren und akzeptieren Bergs Entscheidung, uns zu verlassen. Wir danken ihm für alles, was er für die Band getan hat, sowohl als Musiker als auch als Mensch. Darum wünschen wir ihm für seine Zukunft alles Gute."

Berg selbst sagt: "Leider muss ich euch mitteilen, dass ich beschlossen habe, die Band zu verlassen. Ich überlegte mehrere Monate lang, aber letztlich ist es das Beste für mich und meine Gesundheit. Weiterzumachen wäre unfair den anderen Mitgliedern gegenüber und halbherzig. Ich habe schlichte Gründe: Ich muss mich anderweitig entfalten, meine Kreativität außerhalb von Below ausloten und über Metal hinausgehen. Ich wünsche den Jungs in der Band nur das Beste - und vielen Dank euch allen, die geholfen haben, Below zu dem zu machen, was sie heute sind. Ihr habt uns zutiefst inspiriert."

Bergs Ersatz für die kommenden Konzerte ist Gitarrist Jonte Bjoerkborg, ein enger Freund der Band (er war sogar am Schreiben des Songs 'Across The Dark River' beteiligt) und ausgezeichneter Instrumentalist, der zuvor mit Zeb und Doc bei Malison Rogue zockte.

Darüber hinaus werden BELOW bei den renommierten Festivals Doom Over Vienna in Wien (11.11.) und Hammer Of Doom in Würzburg (18.11.) auftreten.

BELOWs aktuelles Album 'Upon A Pale Horse' erschien im Mai 2017 bei Metal Blade Records.

'Upon A Pale Horse' Tracklist:

01. The Plague Within

02. Disappearing Into Nothing

03. The Coven

04. Upon a Pale Horse

05. Suffer in Silence

06. Hours of Darkness

07. 1000 Broken Bones

08. We Are All Slaves