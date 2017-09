"Sinister": erstes gemeinsames Album der APPICE-Brüder

Carmine startete seine Karriere in den Sechzigern bei Vanilla Fudge und trommelte im Laufe seiner Karriere unter anderem für Superstars wie Rod Stewart oder Ozzy Osbourne. Sein knapp elf Jahre jüngerer Bruder Vinny blickt auf eine ebenso spektakuläre Laufbahn zurück, mit Engagements unter anderem bei Black Sabbath, Heaven & Hell oder Dio. Für das erste gemeinsame Studioalbum haben sie sich Unterstützung geholt. Vinny: „Wie Ringo es nennt: A little help from our friends”. Die beiden APPICE-Brüder trommeln nicht nur, Carmine hat in einem Song auch den Gesang übernommen. Vinny: „Carmine singt schon seit Jahren. Er ist ein sehr guter Lead- und Background-Sänger und ich freue mich, dass er auch auf dieser Scheibe eine Nummer übernommen hat."

TRACKLISTING:



1 SINISTER

2 MONSTERS AND HEROES

3 KILLING FLOOR

4 DANGER

5 DRUM WARS

6 RIOT

7 SUDDENLY

8 IN THE NIGHT

9 FUTURE PAST

10 YOU GOT ME RUNNING

11 BROS IN DRUMS

12 WAR CRY

13 SABBATH MASH



LINE UP & GÄSTE



Carmine Appice (drums & vocals)

Vinny Appice (drums)



Jim Crean (vocals)

Paul Shortino (vocals) (Rough Cutt, Ex-Quiet Riot)

Robin McAuley (vocals) (MSG)

Chas West (vocals) (Ex-Lynch Mob)

Scotty Bruce (vocals)



Craig Goldy (guitar) (Ex-Dio, Ex-Giuffria)

Bumblefoot (guitar) (Ex-Guns N' Roses)

Joel Hoekstra (guitar) (Whitesnake)

Mike Sweda (guitar) (Bulletboys)

Erik Turner (guitar) (Warrant)

David Michael Phillips (guitar) (King Kobra)



Tony Franklin (bass) (Ex-Blue Murder, Ex-The Firm)

Phil Soussan (bass) (Ex-Ozzy Osbourne)

Johnny Rod (bass) (King Kobra, Ex-WASP)

Jorgen Carlson (bass) (Gov't Mule)



Erik Norlander (keyboards) (Lana Lane)