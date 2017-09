WUCAN veröffentlichen Video zu "Rat Catcher"

Nicht einmal mehr einen Monat liegt der Veröffentlichungstermin von WUCANs neuem Album "Reap The Storm" entfernt. Zeit für den ersten Videoclip!

Und für den haben sich die deutschen Krautrocker prominente Unterstützung in den Kräutergarten geholt. Regiesseur Frank Suffert hat nämlich nicht nur Musikvideos für Bands wie THE SMASHING PUMPKINS oder CHEAP TRICK produziert, sondern auch an Blockbustern wie Peter Jacksons "Der Herr der Ringe" und Tim Burtons "Batman Returns" mitgearbeitet.

Was unter Federführung Frank Sufferts entstanden ist, könnt ihr euch hier anschauen: