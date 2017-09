MORRIGAN erstmals auf Europa-Tour

6 Länder in 10 Tagen - Das ist das Programm der nimmermüden Visual-Kei-Band, die alleine im Jahr 2016 119 Auftritte absolviert hat. Nachdem letztes Jahr das erste Album des Quartetts auf den Markt gekommen ist, steht mit "The Corpse Mansion" auch schon der Nachfolger für Dezember in den Startlöchern. Bekannt für ihre wilden und schweißtreibenden Live-Shows, werden MORRIGAN im November sicher auch das europäische Publikum ordentlich in Wallung bringen.