Am 15. September erscheint ENSIFERUMs siebtes Album 'Two Paths'. Anssi Kippo produzierte die Scheibe anhand analoger Aufnahmen auf Band.

Für einen weiteren Vorgeschmack auf das Album, hat die Band jetzt eine Live Akustikversion von 'Two of Spades' (vom vorherigen Album 'One Man Army') hochgeladen und zwar hier: