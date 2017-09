ROBERT PLANT veröffentlicht neuen Track "Bones Of Saints"

ROBERT PLANT hat einen neuen Song namens "Bones Of Saints" veröffentlicht. Die Nummer stammt vom demnächst erscheinenden Album "Carry Fire", das am 13. Oktober über Nonesuch/Warner Bros./Warner Musc erscheinen wird.

Wenn ihr das zuvor veröffentlichte "The May Queen" verpasst habt, könnt ihr es euch hier anhören:

Wie auf dem Vorgänger-Album "lullaby… and the Ceaseless Roar" wurde Plant auf "Carry Fire" von The Sensational Space Shifters begleitet: John Baggot, Justin Adams, Dave Smith und Liam “Skin” Tyson. Neu hinzugekommen ist der Violinist Seth Lakeman. Außerdem mit Plant im Duett auf dem Album zu hören ist Chrissie Hynde.