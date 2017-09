GUANO APES feiern Jubiläum von "Proud Like A God"

Auf den Tag genau 20 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erscheint das Debüt der Crossover-Pioniere am 6. Oktober 2017 als remixte und remasterte Anniversary-Edition mit sechs komplett neu eingespielten Songs sowie drei unveröffentlichten Bonustracks inklusive der brandneuen Single „Lose Yourself“ und dem Remake des Megahits „Open Your Eyes (feat. Danko Jones)“!

Trackliste

CD 1

1 Open Your Eyes (2017 Mix)

2 Maria (2017 Mix)

3 Rain (2017 Mix)

4 Lords of the Boards - Remastered

5 Crossing the deadline (2017 Mix)

6 We Use the Pain (2017 Mix)

7 Never Born (2017 Mix)

8 Wash It Down (2017 Mix)

9 Get Busy (2017 Mix)

10 Suzie (2017 Mix)

11 Score (2017 Mix)

CD 2

1 Open Your Eyes (2017 Version)

2 Lose Yourself

3 Rain (2017 Version)

4 Crossing the deadline (2017 Version)

5 This Is Not America

6 Never Born (2017 Version)

7 Precious

8 Suzie (2017 Version)

9 Get Busy (2017 Version)

„Einfach die richtigen Menschen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort“, so beschreibt Gitarrist Henning Rümenapp heute rückblickend die Entstehung des 1997er Durchbruchs-Debüts „Proud Like A God“. CD1 der Anniversary Edition beinhaltet die 10 Songs des Original-Albums aus dem Jahr 1997 in neu abgemischter und remasterter Form sowie einen bisher unveröffentlichten Song. Auf CD2 finden sich neu eingespielte, modernisierte Versionen der Songs „Get Busy“, „Rain“, „Crossing The Deadline“, „Suzie“, „Never Born“ und natürlich dem Classic „Open Your Eyes“, für das man niemand Geringeren als Danko Jones zum Duett ins Studio holte. „Obwohl die Originalversionen für sich selbst stehen, haben wir noch einmal einen Blick darauf geworfen und sie im modernen Soundgewand für das Jahr 2017 interpretiert“, so Henning Rümenapp weiter. „Wir haben viele unterschiedliche Wege ausprobiert, sich den Liedern noch einmal aus heutiger Musikersicht zu nähern. Und ich denke, wir haben genau den richtigen Ansatz gefunden!“ Als besonderes Jubiläumsgeschenk an ihre treuen Fans haben sich Sandra Nasic und ihre Jungs mit „This Is Not America“ (David Bowie), „Precious“ (Depeche Mode) und „Lose Yourself“ (Eminem) zur Feier des Tages zusätzlich noch drei ihrer Lieblingssongs vorgenommen und in „guanofizierter“ Form verewigt.

Zeitgleich zur Veröffentlichung von „Proud Like A God XX“ startet am Releasetag die große Jubiläumstour der Band, die sie neben Deutschland durch diverse Länder Europas führen wird.

Live:

06.10. CH-Zürich, X-Tra

08.10. München, Backstage

09.10. Stuttgart, LKA

11.10. Dortmund, FZW

13.10. Köln, E-Werk

15.10. Frankfurt, Batschkapp

18.10. Saarbrücken, Garage

20.10. Hannover, Capitol

21.10. Hamburg, Grosse Freiheit 36

27.10. CZ-Prag, Meet Factory

29.10. A-Wien, Ottakringer

02.11. Berlin, Huxleys

03.11. Leipzig, Haus Auensee

05.11. NL-Amsterdam, Melkweg