FIEND WITHOUT A FACE - Neues Album vom MASTODON Sideprojekt online

Das erste Album der Jungs erschien bereits 1998, gefolgt von einer Doppel-CD in 2011, auf der zur Hälfte Hinds Projekt WEST END HOTEL zu hören war. Die letzte Scheibe erschien 2012, wie auch die aktuelle Scheibe und alle Vorgänger lediglich unter dem Bandnamen (benannt nach dem Film "Monster ohne Gesicht" von 1958) bzw. selbstbetitelt.

Die Band beschreibt sich selbst wie folgt: "Fiend Without A Face are a rockabilly-porno-metal band with a little bit of a country twist. A little surf guitar with apple sauce on the side. Their songs sound like Def Lepard hanging out with The Ventures at an Indian wedding. They have been rockin' house parties for almost two decades now, but, word on the street, is that they are about to go legit."