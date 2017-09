GOOD TIGER geben Details zu ihrem neuen Album 'We Will All Be Gone' preis

Am 9. Februar 2018 erscheint GOOD TIGERs zweites Album 'We Will All Be Gone' bei Blacklight Media/Metal Blade Records. Als Vorgeschmack gibt es schon jetzt die erste Single 'The Devil Thinks I'm Sinking' zu hören.

Für die Aufnahmen in den Middle Farm Studios im Südwesten Englands rekrutierte die Band den Produzenten Forrester Savell (Karnivool/Dead Letter Circus) und den Tontechniker/Mischer Adam "Nolly" Getgood (Periphery/Animals As Leaders). "Wir spannten Nolly schon für unser erstes Album ein und haben ausgezeichnete Erfahrungen mit ihm gemacht. Darum wollten wir unsere Beziehung mit ihm als weiter entwickelte Band ausbauen", erklärt Dez. "Forrester hat einige unserer Lieblingsalben produziert, weshalb wir ihm vorbehaltlos vertrauten. Nachdem wir unsere Musik so lange selbst produzierten, tun wir uns heute schwer, Kompetenzen abzugeben, also war es wichtig, die richtigen Leute zu finden, auf die wir uns blind verlassen konnten, um das Album zu schaffen, das uns vorschwebte."

Vor der Veröffentlichung von 'We Will All Be Gone' werden GOOD TIGER auf Nordamerikatour gehen, und zwar gemeinsam mit I The Mighty und Hail The Sun plus Biffy Clyro, die sie bei einigen Shows begleiten. Die Termine wie folgt:

Good Tiger

mit Biffy Clyro

Sept. 9 - Boston, MA - House of Blues

Sept. 11 - Libertyville, IL - Austin's

Sept. 12 - Cincinnati, OH - 20th Century Theater

Sept. 14 - Columbus, OH - A&R Music Bar

Sept. 15 - Syracuse, NY - The Westcott

Good Tiger

mit Arcane Roots

Oct. 5 - London, UK - Scala

Oct. 6 - Wolverhampton, UK - Slade Rooms

Oct. 7 - Manchester, UK - Academy 3

Oct. 8 - Glasgow, UK - King Tuts

Oct. 9 - Belfast, UK - Empire Music Hall

Oct. 11 - Dublin, Ireland - Whelans

Oct. 13 - Liverpool, UK - Arts Club

Oct. 14 - Brighton, UK - The Haunt

Oct. 15 - Bristol, UK - The Fleece

Good Tiger

mit I The Mighty, Hail The Sun

Oct. 25 - Salt Lake City, UT - Kilby Court

Oct. 26 - Denver, CO - Marquis Theater

Oct. 27 - Merriam, KS - Aftershock Live

Oct. 28 - St. Louis, MO - Firebird *

Oct. 30 - Atlanta, GA - Drunken Unicorn

Oct. 31 - Orlando, FL - Backbooth

Nov. 1 - Durham, NC - Motorco Music Hall

Nov. 3 - Brooklyn, NY - Villain

Nov. 4 - Boston, MA - Middle East Downstairs

Nov. 6 - Baltimore, MD - Metro Gallery

Nov. 7 - Philadelphia, PA - Voltage Lounge

Nov. 8 - Pittsburgh, PA - Cattivo

Nov. 9 - Toronto, ON - Hard Luck Bar

Nov. 10 - Ferndale, MI - The Loving Touch *

Nov. 11 - Cleveland, OH - The Foundry

Nov. 12 - Chicago, IL - Subterannean

Nov. 14 - Dallas, TX - RBC

Nov. 15 - Houston, TX - The Studio @ Warehouse Live

Nov. 17 - Phoenix, AZ - The Rebel Lounge

Nov. 18 - Los Angeles, CA - Moroccan Lounge

*=no Hail The Sun

GOOD TIGER sind:

Elliot Coleman - Vocals

Derya "Dez" Nagle - Gitarre

Joaquin Ardiles - Gitarre

Alex Rudinger - Drums

Morgan Sinclair - Bass