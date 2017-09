PORTRAIT steigen mit 'Burn The World' auf Platz 65 der deutschen Charts ein

Die Jungs bemerken selbst dazu: "Danke an alle deutschen Headbanger, die sich die Scheibe zugelegt haben, und an diejenigen, die uns über die Jahre hinweg so true unterstützten. Wir freuen uns, bald zu euch zurückzukehren, um Konzerte zu geben. Ketten und Leder…nicht zu vergessen Nieten!"

PORTRAIT über ihr neues Album: "'Burn the World' ist unsere bisher härteste Scheibe und fasst alle Aspekte unseres Schaffens zusammen, bloß dynamischer, kraftvoller und niveauvoller denn je. Erwartet nichts weniger als schiere Heavy-Metal-Wut für alle, die dieser Welt in ihrem flammenden Trotz ein Ende bereiten wollen."

Auf 'Burn The World' sind Set Teitan (Dissection) und Kevin Bower (Hell) als Gäste zu hören.

'Burn The World':

1. Saturn Return (intro)

2. Burn The World

3. Likfassna

4. Flaming Blood

5. Mine To Reap

6. Martyrs

7. Further She Rode

8. The Sower's Cross (CD bonus track)

9. To Die For

10. Pure Of Heart

PORTRAIT sind:

Per Lengstedt - Vocals

Christian Lindell - Gitarre

Robin Holmberg - Gitarre

Fredrik Petersson - Bass

Anders Persson - Drums