CRIPPER - neues Video online: Mother

Die Band schreibt dazu:

Die Auswahl unserer 3. Single von "Follow Me: Kill!" fiel uns sehr leicht. "Mother" ist einer der Säulen des Albums und kann auch für sich allein genommen sehr gut stehen. Der Song spricht seine ganz eigene, düstere, schwere Sprache, die wir analog so auch im Video umgesetzt haben. Entstanden ist ein dunkles, sehr persönliches Stück Artwork, das "Mother" visuell fortführt. Im Kontext mit den bereits erschienenen Singles "Pressure" und "Into The Fire" lässt sich auch die atmosphärische Bandbreite von "Follow Me: Kill!" erahnen.