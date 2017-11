WHITECHAPEL gehen im Vorprogramm von HEAVEN SHALL BURN auf 'The Final March'-Europtour

Die US-Extrem-metaller WHITECHAPEL haben gerade angekündigt, dass sie HEAVEN SHALL BURN im März 2018 auf ihrer Europatour begleiten werden. AUGUST BURNS RED und IN HEARTS WAKE sind ebenfalls Support-Acts der 'The Final March'-Tour.

Die Band sagt dazu: "Wir sind gespannt, wie sich unsere Karriere in Europa weiterentwickeln wird, wenn wir eine der größten Bands von dort supporten nämlich Heaven Shall Burn - und das das gemeinsam mit unseren Freunden August Burns Red. Das wird eine große Sache, also sichert euch eure Karten schon früh! Danke dafür, wieder bei euch sein zu dürfen!"

THE FINAL MARCH TOUR 2018

HEAVEN SHALL BURN

plus Special Guests:

AUGUST BURNS RED

WHITECHAPEL

IN HEARTS WAKE



08.03.2018 DE-Wiesbaden, Schlachthof

09.03.2018 DE-Hamburg, Sporthalle

16.03.2018 DE-München, Zenith

17.03.2018 DE-Stuttgart, Schleyerhalle

19.03.2018 DE-Hannover, Capitol

21.03.2018 DE-Saarbrücken, Garage

22.03.2018 CH-Genf, Usine

28.03.2018 CH-Zürich, Volkshaus

29.03.2018 AT-Wien, Gasometer

30.03.2018 DE-Berlin, Huxleys Neue Welt

31.03.2018 DE-Köln, Palladium

01.04.2018 DE-Erfurt, Thüringenhalle