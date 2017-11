THE LAZYS kommen zum ersten Mal auf Tour in Deutschland

Gegründet wurde die Band 2007. Nach einigen EPs und diversen Gigs erschien 2014 das erste Album. Ian D`Sa (Billy Talent) Co-produzierte/komponierte die beiden Singles "Black Rebel" und "Shake It Like You Mean It". Aufgenommen wurde dann mit Garth Richardson (Rage Against The Machine, Biffy Clyro) und das Album ging Top 10 in die Active Rock Charts in Kanada. Die dritte Single 'Howling Woman' schaffte es in die Top 20 in Kanada. Dieser Erfolg verhalf The Lazys zu Tourneen mit Billy Talent, Danko Jones, The Trews, The Headphones uvm.

Anfang 2018 wird dann ein neues Album erscheinen, das von Ian D`Sa und Eric Ratz (Billy Talent, Big Wreck, Danko Jones, Monster Truck) produziert wurde.

Termine:

20.09. Köln - MTC

22.09. Hamburg - Reeperbahn Festival (Molotow 15:30 & Grüner Jäger 21:30)

23.09. Berlin - Musik & Frieden

24.09. München - Sunny Red