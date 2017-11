GWAR posten "El Presidente" vom neuen Album "The Blood Of Gods"

Der Countdown läuft: GWAR machen sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Opus 'The Blood of Gods' gefasst, das am 20.10. via Metal Blade Records erscheinen wird.

Auf http://metalblade.com/gwar/ könnt ihr euch mit der zweiten Single "El Presidente" vergnügen. Digitale Vorbesteller des Albums dürfen sich 'Fuck This Place' und 'El Presidente' sofort downloaden.

Zudem hat Beefcake the Mighty eine kurze Rede zur "Lage der Nation GWAR" gehalten, die ihr hier sehen könnt.

Das neue Album "The Blood of Gods" berichtet über den Aufstand der Menschen gegen ihre Schöpfer, außerdem die gewaltige Schlacht zwischen GWAR und den Streitkräften all derer auf dieser Welt, die einen dicken Stock im Arsch haben. Unterdessen stellt sich die Band den Sünden ihres folgenschweren Irrtums, angefangen bei Politik und Umweltverschmutzung über organisierte Religion bis zu Fastfood und Massentierhaltung. Die Menschheit wird als das dargestellt, was sie ist: eine parasitäre Krankheit, die ausgemerzt werden muss, bevor sie den Planeten endgültig auslaugt.

'The Blood of Gods' wurde mithilfe von Ronan Chris "Lord God" Murphy aufgenommen, abgemischt und gemastert. Es erscheint am 20. Oktober via Metal Blade Records. Das Album kommt als Standard CD, farbige Doppel-LP und digital heraus.

Trackliste:

1. War on GWAR

2. Viking Death Machine

3. El Presidente

4. I'll Be Your Monster

5. Auroch

6. Swarm

7. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

8. Death to Dickie Duncan

9. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) - AC/DC-Cover