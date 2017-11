KISS: Alle Details zum Boxset "The Vault Experience" von Bassist Gene Simmons

1966-2016 bedeuten 50 Jahre Gene Simmons im Rock-Zirkus! Um auf dieses denkwürdige Jubiläum hinzuweisen und es gebührend zu feiern, verkündete Gene Simmons, umtriebiger Unternehmer, Mitbegründer und Frontmann von KISS und einer der berühmtesten Performer der Welt, die einzigartige Veröffentlichung Gene Simmons: The Vault Experience in einer Partnerschaft mit Rhino Entertainment.

Das Boxset feiert Simmons‘ berühmt-berüchtigte, fünf Jahrzehnte währende Reise als Rock-Ikone und bietet Fans auf der ganzen Welt ein limitiertes "Archiv"-Sammlerstück , das einen einzigartigen Blick in das vielfarbige und bunte Leben des "Dämons" bietet, darunter nie veröffentlichte Songs, Fotos, Geschichten und Sammlerobjekte. Obendrein wird jedes Vault-Exemplar persönlich von Simmons zum Fan gebracht!

"The Vault Experience" wird mit einem SKYPE-Call beim Fan beginnen, dem dann die persönliche Lieferung der individuell nummerierten und limitierten Edition in einem 17x25 Zoll (ca. 43x63 cm) großen und 38 Pfund (ca. 17 KG) schweren Vault-Tresor folgen wird. Gene Simmons wird den spektakulären Tresor im Laufe seiner Welttournee persönlich zum Fan bringen! Die Tour läuft von Januar 2018 bis Dezember 2018.

Für einen Preis von $ 2.000,- enthält jedes individuelle The Vault Box-Set:

150 nie vorher veröffentlichte Tracks, die von Simmons geschrieben und performt und mit namhaften Rock’n’Roll-Größen eingespielt wurden, darunter auch ehemalige und noch aktive KISS-Mitglieder.

Ein 12x12x6-Zoll (ca. 30x30x15cm) großes, denkwürdiges und in Leder gebundenes Buch enthält Dutzende von vorher nie gezeigten Fotos von SIMMONS aus allen 50 Jahren seiner Karriere.

Die unveröffentlichten Songs erscheinen ausschließlich in The Vault und werden in keiner anderen physikalischen oder digitalen Ausgabe veröffentlicht werden!

Zu den Sammlerstücken in der Limited Edition gehört unter anderem eine Gene Simmons-Actionfigur ohne Make-up und ein übergroßes "In Gene We Trust"-Medaillon.

Überdies enthält das Paket ein persönlich ausgesuchtes Einzelstück von den Memorabilien aus Genes persönlicher Sammlung.

Simmons wird um die Welt reisen und während eines persönlichen Meet-and-Greets in einer ausgesuchten Location The Vault überreichen und zusätzlich Fotos und ein Video mit dem Fan und einem Gast schießen und dort auch Autogramme geben. Zusätzlich zum privaten Treffen wird der Fan vorab ein Vault Pre-Pack bekommen und mit einer kleinen Gruppe von weiteren Fans am Tag der Übergabe für "Songs and Stories" aus The Vault und ein Question & Answer zusammenkommen.



Innerhalb eines Monats nach dem Erwerb wird dem Fan mit der Post das Vault Pre-Pack zugestellt werden. Es enthält ein goldenes Ticket, ein exklusives T-Shirt, einen USB-Stick mit Are You Ready sowie ein Laminat. Es wird drei bis vier Wochen nach dem Erwerb von The Vault verschickt.

Bei der Bestellung bis zum 5. Dezember wird die Lieferung des Vault Pre-Packs bis zum 23. Dezember verschickt – also pünktlich als Weihnachtsgeschenk!



"Jeder Künstler kann ein Box-Set veröffentlichen, aber den Fans trotzdem nicht persönlich für ihre Unterstützung danken", so Simmons. "Ich möchte mein 50. Rock-Jubiläum MIT den Fans feiern, und ich hatte einen Riesenspaß daran, etwas wirklich Außergewöhnliches für sie zusammenzustellen. Gene Simmons: The Vault Experience gibt den Fans etwas wahrhaft Einzigartiges für die Ewigkeit, und mir gibt es die Gelegenheit, ihnen persönlich für ihre Unterstützung in all den Jahren zu danken!"



"Für das, was Gene und Rhino hier mit The Vault Experience zusammengestellt haben, gibt es kein Vorbild. Wir haben die Idee des Box-Sets auf ein völlig neues Niveau gebracht", betont Markus Pinkus, Präsident von Rhino Entertainment. "Ich bin seit meiner Jugend ein Mitglied der KISS-Army mit Mitgliedsausweis und fühle mich geehrt, dass ich mit Gene an einem solchen aufregenden und innovativen Projekt arbeiten kann. Seine Fans werden von The Vault Experience absolut umgehauen werden!"



Der ultimative Fan kann zwei weitere Vault-Experiences buchen:

The Executive Producers Experience: $ 25.000,-

Die Executive Producers Experience startet am 15. November in New York und kann in ausgewählten Städten auf der Welt gebucht werden. Es ist die quintessenzielle Erfahrung für den bekennenden Fan und einen Gast seiner Wahl. Die Executive Producers Experience besteht aus einem eröffnenden SKYPE-Gespräch mit Simmons, einer einstündigen, privaten Studio-Vorschau mit Simmons, die die Gelegenheit bietet, die Tracks im Studio schon vor der Veröffentlichung zu hören. Es wird einen ausdrücklichen "Executive Producer"-Credit in jeder Vault-Box geben, ein Foto, ein Video und die Möglichkeit eines Original-Autogramms von Gene, außerdem eines der ersten 500 nummerierten Exemplare der Limited Edition von Vault und ein Vault Pre-Pack!



The Home Experience** - $ 50.000,-

Beginnend im Dezember enthält die Home Experience die persönliche Lieferung von The Vault zum Fan nach Hause durch Gene persönlich, eines der ersten 300 Exemplare der limitierten The Vault-Box, zwei Stunden mit Simmons beim Fan zuhause (oder an einem Ort seiner Wahl) für ein Special Event mit bis zu 25 Freunden oder Familienmitgliedern. Außerdem Fotos, Videos und Autogramme, eine intime "Songs & Stories"-Playback-Session und ein Question & Answer mit Gene sowie ein Vault Pre-Pack für alle Anwesenden Gäste. Die "Home Experiences" werden ausschließlich in den USA angeboten.

** Es können möglicherweise Planungs- oder Reise-Restriktionen existieren.



Das vollständige Programm aller drei Vault Experiences und die Möglichkeit der Vorbestellung gibt es auf www.GeneSimmonsVault.com.