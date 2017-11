MARILYN MANSON veröffentlicht neue Single "We Know Where You Fucking Live"

MARILYN MANSON steht it seine neuen Album "Heaven Upside Down" in den Startlöchern, das am 06.10.2017 erscheinen wird.

Zuvor spendiert er mit "We Know Where You Fucking Live" eine neue Single:

Auf seinem 10. Studioalbum kollaboriert MANSON erneut mit Produzent Tyler Bates. Ursprünglich war das Album unter dem Namen "SAY10" bereits für eine Veröffentlichugn im Februar geplant.

Die Trackliste von "Heaven Upside Down" lautet:

01. Revelation #12

02. Tattooed In Reverse

03. We Know Where You Fucking Live

04. Say10

05. Kill4me

06. Saturnalia

07. Je$u$ Cri$i$

08. Blood Honey

09. Heaven Upside Down

10. Threats Of Romance