MOS GENERATOR auf Tour - Festivalshows und Support für SAINT VITUS

Die Daten:

European tour w/ Saint Vitus

01.10.2017 UK - London, Underworld

02.10.2017 UK - Coventry, Phoenix

03.10.2017 UK - Glasgow, Audio,

04.10.2017 UK - Manchester, Rebellion

05.10.2017 UK - Bristol, Exchange

06.10.2017 GR - Athens, Lera Odos, Desertfest Athens

09.10.2017 A - Vienna, Viper Room

10.10.2017 I - Bologna, Freakout Club

11.10.2017 I - Roma, Traffic Live

12.10.2017 I - Mezzago, Bloom

15.10.2017 B - Antwerp, Trix, Desertfest Belgium

16.10.2017 GER - Dortmund, Junkyard Club

17.10.2017 GER - Frankfurt, Zoom

18.10.2017 GER - Nürnberg, Zentralcafe

19.10.2017 GER - Chemnitz, Talschock

20.10.2017 NL - Leeuwarden, Neushoorn, Into The Void Festival

21.10.2017 GER - Hannover, Glocksee

22.10.2017 GER - Munich, Feierwerk, Keep It Low - Festival

23.10.2017 GER - Berlin, Lido



Headlining dates:

25.10.2017 DE Dresden, Chemiefabrik

26.10.2017 DE Erfurt, Tiko

27.10.2017 DE Osnabruck, Bastard Club

28.10.2017 DE Siegen, Vortex

30.10.2017 DE Frankfurt-Dreikonigskel

31.10.2017 DE Mannheim TBA

01.11.2017 IT Parma TBA

02.11.2017 IT Abano Terme, Laboratorio IM

03.11.2017 IT Torino, Blah Blah

04.11.2017 IT Trieste, Tetris