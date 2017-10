Die neunte Studioplatte der Band wurde von Zack Ohren (u.a. FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) produziert und in den Sharkbite Studios in Oakland, Kalifornien aufgenommen. Details zum Album und die Tourdaten für Europa sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Die News zum neuen Album gaben MACHINE HEAD u.a. via Facebook bekannt: