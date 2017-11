Signiertes KISS-Album für den guten Zweck ersteigern

United Charity, Auktionsportal für Kinder in Not, versteigert die von KISS signierte und gerahmte Platte „Unmasked“. Der Erlös kommt bedürftigen Kindern zugute.

Mit dem Album „Unmasked“ wagte sich KISS 1980 in eine ganz neue musikalische Richtung. Prägende Musikrichtung war dabei nicht der gewohnte Hard Rock, sondern die damalig aktuelle Discowelle. International bekannteste Albumauskopplung ist der Song „Shandi“.



Für Fans und alle Interessierten haben die KISS-Mitglieder bei ihrem Tourstopp in München am 18. Mai ein einmaliges Sammlerstück zurückgelassen: ein von Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer handsigniertes Exemplar von „Unmasked“, das gerahmt wurde.

Der Erlös geht ohne Abzüge an den Verein Kinderlachen. Der Verein setzt sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für bedürftige Kinder ein, indem er mit Möbeln, Schulsachen, Medikamenten oder anderen dringend benötigten Dingen aushilft. Kinderlachen erfüllt Kindern auch Wünsche in Form von Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten.

Wer mitsteigern will: Hier geht es zur Auktion mit allen Infos