DRAGONFORCE: Neues Video zum Song „Midnight Madness"

„Midnight Madness“ gibt einen Einblick in die Aufnahmesession des aktuellen Albums. Gitarrist Herman Li: „Many fans have asked us over the years what’s it like working in the studio on an album. The music video from the latest song to be released from the 'Reaching Into Infinity' album - 'Midnight Madness', has the perfect vibe to take the fans behind the scene and see what we get up to!“

In Deutschland und Österreich ist die Band ab dem 23. Oktober auf Tour:



Montag 23.10: Köln - Essigfabrik

Dienstag 24.10: Stuttgart - LKA Longhorn

Mittwoch 25.10: München - Backstage Werk

Donnerstag 31.10: Wien - Simm City

Donnerstag 2.11: Berlin - Columbia Theater

Samstag 4.11: Bremen - Schlachthof