Neue Bands für das Wacken Open Air bestätigt

Es ist zwar noch eine Weile hin bis das 29. Wacken Open Air vom 02. bis 04.08.2018 über die Bühne geht. Doch mit der neuen Bandwelle, die traditionell im Zuge der Hamburg Metal Dayz veröffentlich wurde, steigern die Veranstalter die Vorfreude auf das nächste W:O:A schon jetzt. In 314 Tagen stehen unter anderem Judas Priest, Dimmu Borgir, Vince Neil, Children Of Bodom und Amaranthe auf dem lautesten Acker der Welt.

Judas Priest kehren 2018 zurück nach Wacken. Aktuell sind die Legenden um Rob Halford und Co. im Studio und basteln an einem neuen Album. Perfektes Timing also für die britischen Metal-Götter den Holy Ground erneut umzukrempeln und um sich schon mal für ihren 2019 anstehenden 50. Band-Geburtstag warm zu rocken.

Zusammen mit den Metalheads in Wacken feiern werden auch die symphonischen Black-Metaller Dimmu Borgir und die melodischen Death-Metaller Children Of Bodom. Die Bandwelle komplettieren dann noch die schwedisch-dänischen Amaranthe mit viel Melodic Death Metal sowie Vince Neil, der ein Best-of der Mötley Crüe spielt.

Die fünf neu veröffentlichten Acts sind beim Wacken Open Air 2018 in bester

Gesellschaft. Bereits im August wurden Nightwish, Running Wild, Doro, Arch Enemy,

Dirkschneider, In Extremo, Sepultura, Amorphis, Epica, Watain, Knorkator,

Belphegor, Firewind, Deserted Fear und Bannkreis veröffentlicht. Weitere Bands

werden im Zuge des beliebten W:O:A-Adventskalenders im Dezember veröffentlicht.