SHAKRA - erstes Lyric-Video zu „Snakes & Ladders"

SHAKRA werden ihr neues Album „Snakes & Ladders" am 10. November über AFM Records veröffentlichen. Die erste Single-Auskopplung ist der Titeltrack des Albums. Hier als Lyric-Video.

Keine 2 Jahre sind vergangen seit dem letzten SHAKRA-Volltreffer „High Noon“. Das Comeback-Album mit Mark Fox am Mikro erreichte Anfang 2016 auf Anhieb die 2. Position in den Schweizer Charts und knackte auch die Deutsche Bestenliste. Mark Foxs unverkennbare Reibeisen-Stimme, die markanten Gitarren-Riffs von Thomas Muster, die wunderbar gefühlvollen Soli von Lead-Gitarrist Thom Blunier, der unwiderstehliche Groove von Drummer Roger Tanner und Bassist Dominik Pfister, all diese typischen SHAKRA-Trademarks, welche schon „High Noon“ zu einem SHAKRA-Klassiker machten, sind allesamt auch auf dem neusten Longplayer „Snakes & Ladders“ zu hören.