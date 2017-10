UNDER THE CHURCH enthüllen Albumdetails

Die schwedischen Grabschänder UNDER THE CHURCH haben die Details zu ihrem in Kürze erscheinenden Album "Supernatural Punishment" veröffentlicht.

Das Album, welches am 10. November via Pulverised Records erscheint, bietet neun atemberaubende Death-Metal-Songs. "Supernatural Punishment" ist dabei das bisher vielseitigste Album der Band. Das tolle Artwork stammt aus der Feder des Schweden Mattias Frisk (Ghost, Vanhelgd, Trap Them).

Tracklist:

1. The Stygian Horror

2. Supernatural Punishment

3. Ancient Ritual

4. Staircase To Hell

5. Vitalizing Funeral

6. The Death Of Innocence

7. Crypt Of Pelvises

8. Wretched Disfigurement

9. Silence Of The Shadows