JAG PANZER veröffentlichen Lyrik-Video mit neuem Song

Das Album "The Deviant Chord" steht in den Startlöchern - und schon heute bieten JAG PANZER mit einem Lyric-Video zum neuen Song "Fire Of Our Spirit" einen stimmungsvollen Vorgeschmack für alle, die beim Gedanken an frisches Songmaterial zappelig werden.

"The Deviant Chord" ist bereits das zehnte Studioalbum der US-amerikanischen Power Metal Legende und wird diesen Freitag über Steamhammer/SPV veröffentlicht. Die rund 45 Minuten lange Platte enthält insgesamt zehn neue Songs. Wer also nicht bis Freitag abwarten möchte, der hat hier die Gelegenheit, ein Ohr zu riskieren:

"The Deviant Chord" Tracklist:



1. Born Of The Flame 4:00

2. Far Beyond All Fear 3:49

3. The Deviant Chord 5:37

4. Blacklist 4:19

5. Foggy Dew 3:20

6. Divine Intervention 3:30

7. Long Awaited Kiss 6:16

8. Salacious Behavior 4:07

9. Fire Of Our Spirit 4:37

10. Dare 5:17