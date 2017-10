SORCERER veröffentlichen Lyricvideo zur neuen Single 'Ship of Doom'

Die unverwüstlichen schwedischen Doomer SORCERER werden ihr neues Album 'The Crowning Of The Fire King' am 20. Oktober über Metal Blade Records veröffentlichen.

SORCERER haben ein Lyricvideo zur neuen Single 'Ship Of Doom' online gestellt.



Die Band meint dazu: "'Ship of Doom' fängt die Essenz von Sorcerer ein und ist entsprechend langsam, doomig und voller Überraschungen. Die Musik für diesen Song hat unser überaus talentierter Gitarrist Peter Hallgren zu verantworten."



'The Crowning Of The Fire King' Trackliste:

1. Sirens

2. Ship Of Doom

3. Abandoned By The Gods

4. The Devils Incubus

5. Nattvaka

6. Crimson Cross

7. The Crowning Of The Fire King

8. Unbearable Sorrow

SORCERER sind:

Anders Engberg - Vocals

Kristian Niemann - Gitarre

Peter Hallgren - Gitarre

Johnny Hagel - Bass

Richard Evensand - Drums