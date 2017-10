ACT OF DEFIANCE launchen neue Single 'The Talisman'

ACT OF DEFIANCE um die Metal-Veteranen Chris Broderick (g), Henry Derek (v), Shawn Drover (d) und Matt Bachand (b) kehren am 29. September mit ihrem neuen Album 'Old Scars, New Wounds' zurück, das wieder bei Metal Blade Records erscheinen wird. Heute hat die Band den dritten Song des neuen Albums veröffentlicht, das kraftvolle Epic 'The Talisman'.

'Old Scars, New Wounds':

1. M.I.A.

2. Molten Core

3. Overexposure

4. The Talisman

5. Lullaby of Vengeance

6. Circle of Ashes

7. Reborn

8. Conspiracy of the Gods

9. Another Killing Spree

10. Broken Dialect

11. Rise of Rebellion

ACT OF DEFIANCE sind:

Chris Broderick - Gitarre

Henry Derek - Vocals

Shawn Drover - Drums

Matt Bachand - Bass