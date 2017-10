ENSIFERUM entern die weltweiten Charts mit ihrem neuen Album 'Two Paths'

--#4 Finnland

--#9 Deutschland

--#18 Schweiz

--#35 Österreich

--#43 Independent Album Charts (UK)

--#9 Top Hard Albums (Canada)

--#45 Top 200 (Canada)

--#14 Current Hard Music Albums (USA)

--#18 Top New Artist Albums (USA)

--#147 Current Digital Albums (USA)

--#160 Top Current Albums (USA)

--#195 Digital Albums (USA)

'Two Paths'

1. Ajattomasta Unesta

2. For Those About to Fight for Metal

3. Way of the Warrior

4. Two Paths

5. King of Storms

6. Feast with Valkyries

7. Don't You Say

8. I Will Never Kneel

9. God Is Dead

10. Hail to the Victor

11. Unettomaan Aikaan

12. God Is Dead (Alternative Version)

13. Don't You Say (Alternative Version)



ENSIFERUM Tourdaten:

Sept. 27 - Langen - Stadthalle

Sept. 28 - Arnhem, NL - Luxor Live

Sept. 29 - Berlin - SO36

Sept. 30 - Osnabrück - Hyde Park

Oct. 1 - Paris, F - La Machine

ENSIFERUM sind:

Petri Lindroos - Vocals/Gitarre

Markus Toivonen - Gitarre/Vocals

Sami Hinkka - Bass/Vocals

Janne Parviainen - Drums

Netta Skog - Digitalakkordeon/Backing-Vocals