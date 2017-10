BOYSETSFIRE kündigen Family First Fest 2018 an

Am 2. Februar 2018 knüpfen die Posthardcore-Größen mit dem Family First Fest 2 an ihren Auftritt von 2015 an und unterbrechen damit ihre derzeitige Live-Pause. Im Kölner Palladium werden BOYSETSFIRE erneut ein Headliner-Konzert mit befreundeten Bands spielen, das auf Zusammenhalt unter guten Freunden, tolle Atmosphäre und ein gewaltiges Gemeinschaftsgefühl setzt.



Das Sextett ist seit jeher für seine zutiefst persönliche Verbindung zu seinen Fans bekannt, was BOYSETSFIRE im nächsten Jahr wieder unter Beweis stellen werden. Auf die anhaltenden Bitten ihrer Anhängerschaft reagiert die US-Band mit einer beeindruckenden Geste: Dem Family First Fest 2, einer exklusiven Show innerhalb ihrer eigentlich angedachten Live-Pause. Die erste Ausgabe des Festivals war bereits 2015 eines der absoluten Highlights ihrer Bandgeschichte. Vor einem mit 4.000 Besuchern restlos ausverkauften Palladium bot die Band um Nathan Gray einen überwältigenden Auftritt in Köln und gleichzeitig die größte Headliner-Show ihres bisherigen, fast ein Vierteljahrhundert umfassenden Schaffens. Gemeinsam mit ihrem Label End Hits Records machten sie aus dem Event ein einziges Szene-Familienfest, bei dem sie mit national und international hoch angesehenen Künstler wie unter anderem Funeral For A Friend oder Chuck Ragan unterstützt wurden. Im TV und Live-Stream übertragen wurde das Indoor-Festival etwa vom Westdeutschen Rundfunk und unzähligen Online-Fanzines. Einen großen Stellenwert spielte beim Family First Fest neben der Familiennähe auch das politische Bewusstsein der US-Amerikaner: So fand neben einem Fanzine-Treffen auch diverse Aktionen mit einigen NGOs statt.



Um an diesen Erfolg anzuknüpfen, unterbricht die Band im Februar 2018 ihre im letzten Jahr angesetzte Live-Pause, denn es gilt: Alles für die Fans. Das Family First Fest 2 wird neben ihrer Headliner-Show mit einigen hochkarätigen Support-Bands, darunter langjährige Weggefährten und neue Freunde der Band, abermals ein Abend der Superlative. Auch dieses Mal geht es neben großartiger Musik vor allem um bewegende Atmosphäre und ein starkes Miteinander unter Band, Fans und Freunden. Das Wichtigste ist und bleibt eben die Familie.