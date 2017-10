In nur vier Tagen erscheint das neue Album der französischen Modern-Metal-Band GRAVITY und was wäre besser geeignet die Vorfreude zu maximieren als ein neues Video?

"Le Porteur de Nuit" heißt das gute Stück, welches ebenfalls auf dem am 6. Oktober via Apathia Records erscheinenden Album "Noir" zu hören sein wird. Ein hervorragender Song für alle Fans von GOJIRA, MESHUGGAH oder VEIL OF MAYA.