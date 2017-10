ELUVEITIE und AMARANTHE auf Co-Headliner Tour

Auf der "Maximum Evocation Tour" werden ELUVEITIE ihr neues Album live präsentieren, für AMARANTHE ist das eine Weiterführung der "Maximalism" World Tour. Vorband werden THE CHARM THE FURY sein, auf die wir uns freuen dürfen!

AMARANTHEs Gitarrist Olof Mörck: "Die 'Maximalism' World Tour wird weitergeführt und diesen Herbst werden wir wieder einmal durch Europa ziehen - mit voller Kraft! Diesmal zusammen mit ELUVEITIE, einer tollen Band mit vielen talentierten Musikern, diese Kombo wird zum einen divers, zum anderen eindrucksvoll und powervoll sein! Wir können es kaum erwarten, zurückzukehren und in einigen unserer Lieblingsstädte der Welt zu spielen, die zu treffen, die uns schon seit jeher unterstützen - und natürlich auch neue Gesichter kennenzulernen! Diesen Herbst soll Europa im Rhythmus des ' Maximalism' schreiten!"

ELUVEITIEs Chrigel Glanzmann: "Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen. Deshalb freuen wir uns, die Europa Tour diesen Herbst bekanntzugeben - zudem werden wir in fantastischer Begleitung sein: AMARANTHE werden uns begleiten, ebenso wie THE CHARM THE FURY, die die Shows eröffnen werden! Obwohl wir euch neue Sachen unseres Akustikalbums präsentieren werden, werden wir eure Städte mit einem vollen halsbrecherischen Set zerstören!"

TOURDATES

25.10.2017 IT – Parma, Campus Industry

26.10.2017 HU – Budapest, Barba Negra

27.10.2017 PL – Warsaw, Progresja

28.10.2017 CZ – Zlin, Masters of Rock Cafe

29.10.2017 AT – Vienna, Simm City

30.10.2017 DE – Stuttgart, LKA Longhorn

31.10.2017 SI – Ljubljana, Kino Siska

02.11.2017 FR – Paris, Cabaret Sauvage

03.11.2017 UK – London, Assembly Rooms

04.11.2017 NL – Eindhoven, Effenaar

05.11.2017 BE – Antwerp, Trix

06.11.2017 DE – Frankfurt, Batschkapp

08.11.2017 DE – Berlin, Kesselhaus

09.11.2017 DE – München, Backstage

10.11.2017 DE – Leipzig, Hellraiser

12.11.2017 DE – Bochum, Zeche