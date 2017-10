TOM PETTY ist tot - Herzstillstand mit 66 Jahren

Mit seiner Band TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS ist der Gitarrist, Sänger und Songwriter 2002 in die "Rock n Roll Hall Of Fame" aufgenommen worden. Das Magazin "Rolling Stone" listet ihn unter den 100 größten Musikern aller Zeiten.

Berühmt wurde TOM PETTY mit zahlreichen Hits: "Learning To Fly", "Free Falling", I Won't Back Down" und viele mehr. Neben seiner Band THE HEARTBREAKERS gab es in den 80er Jahren noch die TRAVELING WILBURYS: Neben TOM PETTY waren das GEORGE HARRISON, BOB DYLAN, JEFF LYNNE und ROY ORBISON.

Wenige Tage vor seinem Tod hatte TOM PETTY in Los Angeles gespielt, für November waren Konzerte in New York angekündigt.