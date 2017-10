GOZU Europatour ab nächster Woche

1 3/10/17 BE - Antwerp - Desert Fest

1 5/10/17 DE - Berlin - Trinkteufel

1 7/10/17 IT - Triest - Tetris

1 8/10/17 IT - Milano - Ligera

1 9/10/17 IT - Abano Terme - Laboratorio

20/10/17 IT - Torino - Blah Blah

2 1/10/17 DE - München - Keep It Low Fest

2 2/10/17 DE - Weinheim - Café Central

GOZU freuen sich: "Wir sind hocherfreut darüber, diese Tour direkt im Anschluss an die Aufnahmen zu unserem Einstand bei Blacklight Media/Metal Blade absolvieren zu dürfen. Wir sind geil drauf, viele neue Gesichter und alte Freunde in Europa zu sehen und werden direkt beim legendären Desertfest in Belgien loslegen!"

GOZU line-up:

Marc Gaffney - Gitarre/Vocals

Joe Grotto - Bass

Mike Hubbard - Drums

Doug Sherman - Gitarre