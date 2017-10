THE BLACK DAHLIA MURDER veröffentlichen neue Single 'Kings of the Nightworld'

Diesen Freitag, den 6. Oktober bringen THE BLACK DAHLIA MURDER ihr achtes Album 'Nightbringers' via Metal Blade Records heraus. Einen weiteren Vorgeschmack auf 'Nightbringers' liefert die neue Single 'Kings of the Nightworld', welche ihr euch ab sofort hier anhören könnt:

'Nightbringers'

1. Widowmaker

2. Of God and Serpent, Of Spectre and Snake

3. Matriarch

4. Nightbringers

5. Jars

6. Kings of the Nightworld

7. Catacomb Hecatomb

8. As Good as Dead

9. The Lonely Deceased

THE BLACK DAHLIA MURDER Tourdaten:

w/ Cannibal Corpse, No Return (Feb. 9-25), In Arkadia (Feb. 27-Mar. 18)

Feb. 9 - Hannover, Germany - Musikzentrum

Feb. 10 - Copenhagen, Denmark - Vega

Feb. 11 - Gothenburg, Sweden - Sticky Fingers

Feb. 12 - Stockholm, Sweden - Klubben

Feb. 13 - Oslo, Norway - Parkteatret

Feb. 15 - Kolding, Denmark - Godset

Feb. 16 - Hamburg, Germany - Gruenspan

Feb. 17 - Geiselwind, Germany - Music Hall

Feb. 18 - Bochum, Germany - Matrix

Feb. 20 - Kassel, Germany - 130bpm

Feb. 21 - Prague, Czech Republic - Palac Aropolis

Feb. 22 - Bratislava, Slovakia - Majestic Music Club

Feb. 23 - Munich, Germany - Backstage

Feb. 24 - Magdeburg, Germany - Factory

Feb. 25 - Stuttgart, Germany - im Wizemann

Feb. 27 - Geneva, Switzerland - L'Usine

Feb. 28 - Milan, Italy - Live Club

Mar. 1 - Grenoble, France - Belle Electric

Mar. 2 - Toulouse, France - Le Metronum

Mar. 3 - Bilbao, Spain - Santana 27

Mar. 4 - Madrid, Spain - Penelope

Mar. 6 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

Mar. 7 - St. Etienne, France - Le Fil

Mar. 8 - Caen, France - Cargo

Mar. 9 - Antwerp, Belgium - Trix

Mar. 10 - Cologne, Germany - Essigfabrik

Mar. 11 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo

Mar. 13 - Norwich, UK - Waterfront

Mar. 14 - Manchester, UK - O2 Ritz

Mar. 15 - Glasgow, UK - O2 ABC

Mar. 16 - Bristol, UK - Bierkeller

Mar. 17 - Nottingham, UK - Rock City

Mar. 18 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 - Dublin, Ireland - Tivoli*

Mar. 20 - Limerick, Ireland - Dolan's Warehouse*

Mar. 22 - Belfast, Ireland - Limelight 2*

*= no The Black Dahlia Murder