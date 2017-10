EIGENSINN geben Infos für das neue Album "Persona Non Grata" bekannt

Zwei Jahre seit der letzten EP gibt es ein neues Lebenszeichen der Stuttgarter Metalkombo EIGENSINN. Unter dem Namen "Persona Non Grata" erscheint nun am ersten Dezember endlich das dritte Album der Band.

Live kann man sich das ganze allerdings schon vorher ansehen, da EIGENSINN diesen November mit den Amis von HANZEL+GRETEL auf Tour sein werden.

Tour dates:

20.10.2017 De Verlichte Geest, Roseslare (BEL), with OST+FRONT

With HANZEL+GRETYL:

01.11.2017 Nachtleben Frankfurt

02.11.2017 7er Club Mannheim

03.11.2017 Moritzbastei Leipzig

04.11.2017 Rockpalast Bochum

05.11.2017 Frannz Club Berlin

06.11.2017 headCrash Hamburg

07.11.2017 Subkultur Hannover

Track list “Persona Non Grata”: 1. Persona Non Grata, 2. Zombies, 3. Aurora B, 4. My Emptiness, 5. Scratching, 6. Monster, 7. Boom, 8. Die Waldfee, 9. Gibs mir, 10. Caldera, 11. Waldfee (Demo)