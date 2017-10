METALITE veröffentlichen Lyricvideo zu "Nightmare"

Das Lyricvideo könnt ihr euch hier anschauen:

"Heroes In Time" wird am 27. Oktober zeitgleich in Europa und Nordamerika via Inner Wound Recordings veröffentlicht. Für Mixing und Mastering zeichnete Jacob Hansen (VOLBEAT, EVERGREY, AMARANTHE) verantwortlich, welcher der Platte einen druckvollen Sound verpasst habt.

Tracklist

01. Afterlife

02. Purpose of Life

03. Nightmare

04. The Hunter

05. Heroes in Time

06. Power of Metal

07. Over and Done

08. The Light of Orion

09. In The Middle of the Night

10. Black Horse Rider

11. The Great Force Within Us

Den Review zur Scheibe findet ihr selbstverständlich pünktlich zur Veröffentlichungswoche hier auf BurnYourEars.