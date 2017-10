ANGEL NATION mit Musikvideo und Albumdetails

Das Video findet ihr hier:

Der Nachfolger des Debütalbums "Tears Of Lust", welches noch unter dem Namen EnkeliNation erschien, wird am 27. Oktober zeitgleich in Europa und Nordamerika via Inner Wound Recordings erscheinen.

Tracklist

01. Burn The Witch

02. Blood Is On Your Hands

03. Breathe Again

04. Wonder Who You Are

05. Farewell

06. Free

07. Enough Is Enough

08. Music Plays

09. Fireflies

10. Destination

Den Review zur Scheibe findet ihr selbstverständlich pünktlich zur Veröffentlichungswoche hier auf BurnYourEars.

Angel Nation tour dates

Dec 14: Boston Music Room - London, UK

Dec 15: De Verlichte Geest - Roeselare, BE

Dec 16: Le Batofar - Paris, FR

Dec 17: Popcentrale - Dordrecht, NL

Dec 20: De Bosuil - Mannheim, DE

Dec 21: T.B.A.

Dec 22: De Bosuil - Weert, NL