WITHIN SILENCE enthüllen Albumdetails

Schon Ende Oktober wird das neue Werk der Melodic Metal Formation WITHIN SILENCE via Ulterium Records in den Verkaufsregalen stehen.

"Return From The Shadows" ist dabei der logische Nachfolger zum Debütalbum "Gallery Of Life" und fühlt sich deutlich gereifter und fokussierter an. Mixing und Mastering fand unter der Regie Roland Grapows (MASTERPLAN, Ex-HELLOWEEN) statt, während das Artwork aus der Feder Jan Yrlunds (DELAIN, KORPIKLAANI, APOCALYPTICA) stammt.

Tracklist

01. We Are The Ones

02. Heroes Must Return

03. Children Of Light

04. Calling From The Other Side

05. In the Darkness

06. The Final Victory

07. You & I

08. Master

09. Return From The Shadows

Mit "Heroes Must Return" hat die Band auch schon die erste Single des am 27. Oktober erscheinenden Albums ausgekoppelt:

Den Review zur Scheibe findet ihr selbstverständlich pünktlich zur Veröffentlichungswoche hier auf BurnYourEars.