TALV: Neues Album "Entering A Timeless Winter"

2012 unter dem Namen TREES IN THE FOG gegründet, versucht die Ein-Mann-Band von jeher dissonanten und melancholischen Black Metal mit einer Prise Ambient anzureichern. Das Album, welches versucht ein Gleichgewicht zwischen seinem kalten, hasserfüllten Hunger und der fast fragilen Klanglandschaft zu schaffen, wird am 3. November via A Sad Sadness Song veröffentlicht werden.

Tracklist

01 - Dreaming a Funeral in Another Life 8:54

02 - A Sad Moon Concealed by Pines 8:30

03 - An Eternal Snowfall Will Come 8:34

04 - Sidereal Hypothermia 13:55

05 - Winterreise (Coldworld cover) 4:05