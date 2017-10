ROBERT PLANT: Hört das neue Album "Carry Fire" komplett im Stream

ROBERT PLANTs neue Scheibe "Carry Fire", die am 13.10.2017 erscheint, könnt ihr euch bereits jetzt in voller Länge im Stream anhören.

Mit seinem elften Soloalbum präsentiert ROBERT PLANT die konsequente Fortführung in der Entwicklung eines höchst individuellen Musikverständnisses, das die Rockmusik um kreative Dimensionen erweitert. Wie bereits den Vorgänger "lullaby and … The Ceaseless Roar" spielte PLANT auch Carry Fire mit seiner Begleitformation The Sensational Space Shifters ein und lässt neben konventioneller Rockinstrumentierung jede Menge exotische Klänge in Erscheinung treten, etwa Oud, Djembe, Bendir und viele mehr.



Für BBC Radio 6 Music spielte Plant außerdem mit seinen Space Shifters ein intimes Clubkonzert. Hier ist der Titelsong in einer Live-Version.