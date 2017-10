RAM veröffentlichen Videoclip zu 'On Wings Of No Return'

Um die Vorfreude auf das Album weiter zu steigern, haben RAM jetzt einen full-production-Videoclip zur zweiten Single 'On Wings Of No Return' veröffentlicht:

RAM meinen hierzu: "Wir haben das gleiche Team engagiert, das bereits am "Flame of the Tyrants" Video gearbeitet hat, um euch dieses makabre Geschichte ungesunden Fantums, des Landlebens, der Verdauung biologischen Abfalls, von Kettensägen und Familienleben zu präsentieren! Der Song ist ein weiterer RAM Nackenbrecher, der mit Sicherheit zu einem Liveklassiker mutieren wird!"

'Rod':

1. Declaration of Independence

2. On Wings of No Return

3. Gulag

4. A Throne at Midnight

5. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

6. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

7. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease to Be

8. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

9. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes

RAM line-up:

Oscar Carlquist: Vocals

Morgan Pettersson: Drums

Harry Granroth: Gitarre

Martin Jonsson: Gitarre

Tobias Petterson: Bass