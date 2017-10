UNZUCHT- Auf Tour im November/Dezember

Pünktlich zur großen Europa-Tournee, im Fahrwasser der „Sturmfahrt“ von Eisbrecher, veröffentlichte die Hannoveraner Gruppe Unzucht ihr erstes Live-Album. „Widerstand“ am 1. September via Out Of Line Music/Rough Trade. Im November/Dezember folgt eine eigene Clubtour, die einen Tag vor Weihnachten mit einem Heimspiel im Hannoveraner Musikzentrum beendet wird.