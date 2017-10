ANGEL NATION veröffentlichen zweite Single "Breathe Again"

"Breathe Again" heißt der neue Song, welcher ebenfalls auf dem am 27. Oktober via Inner Wound Recordings erscheinenden Album zu finden sein wird.

Angel Nation Tour:

Dec 14: Boston Music Room - London, UK

Dec 15: De Verlichte Geest - Roeselare, BE

Dec 16: Le Batofar - Paris, FR

Dec 17: Popcentrale - Dordrecht, NL

Dec 20: De Bosuil - Mannheim, DE

Dec 21: T.B.A.

Dec 22: De Bosuil - Weert, NL