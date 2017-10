ELEGIAC tritt der ATMF-Familie bei

Der erste Schritt in der Kooperation zwischen dem in San Diego beheimateten Projekt und ATMF wird eine limitierte Neuauflage des Anfang Juni digital erschienenen Albums "Black Clouds Of War" sein. Das Werk, welches ELEGIACs nostalgischen Black Metal auf die Spitze treibt und an Band wie GORGOROTH und SATANIC WARMASTERS erinnert, wird Anfang Dezember in einer auf 500 Stück limitierten Digipack-Auflage daher kommen.